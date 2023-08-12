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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde traktör kazası: Sürücü hayatını kaybetti

Güncel Haberler

Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Başköy köyünde bir traktörün şarampole devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Başköy köyünde Rıdvan Ö. yönetimindeki traktör, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Traktörün altına kalarak ağır yaralanan Rıdvan Ö, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Sarıkamış Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel

Jandarma Kars Güncel Haberler

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