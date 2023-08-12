Kars'ın Sarıkamış ilçesinde traktör kazası: Sürücü hayatını kaybetti

Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Başköy köyünde bir traktörün şarampole devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.