Kars'ın Sarıkamış İlçesinde Soğuk Hava Etkili
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde hava sıcaklığı sıfırın altına düştü, ilçede araç camları ve bitkiler kırağı ile kaplandı. Besiciler, karla kaplı çayırlık alanlarda hayvanlarını otlatmaya çalıştı.
Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden Kars'ın Sarıkamış ilçesinde soğuk hava etkili oluyor.
Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 3 dereceye düştüğü ilçede, sabah araç camları ve bitkiler kırağıyla beyaza büründü.
Bazı vatandaşlar buz tutan araçlarının camlarına su dökerek çözmeye çalıştı.
Küçük derelerin yüzeyinin buz tuttuğu ilçede besiciler, beyaz örtüyle kaplı çayırlık alanda hayvanlarını otlatmaya çalıştı.
İnönü Mahallesi'nde bulunan Harun Hayali Millet Bahçesi'nde ise sincaplar, ağaçkakanlar görüntülendi.
Kaynak: AA / Hüseyin Demirci - Güncel