Kars'ın Sarıkamış ilçesinde sağanak yağış ve kar etkili oldu

Kars'ın Sarıkamış ilçe merkezinde sağanak, yükseklerinde ise kar etkili oldu.

İlçede aralıklarla devam eden sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Sarıkamış Kayak Merkezinin zirvesi, 3 bin 180 rakımlı Allahuekber Dağları ile Soğanlı ve Çermik yaylası beyaza büründü.

Çobanların yağış altında hayvanlarını otlattığı ilçe kırsalında, saka kuşları da bitki tomurcuklarıyla beslenmeye çalıştı.