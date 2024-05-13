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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde sağanak yağış ve kar etkili oldu

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Kars'ın Sarıkamış ilçe merkezinde sağanak yağış etkili oldu ve yüksek kesimlerde kar yağışı görüldü. Sarıkamış Kayak Merkezi ve yaylalar beyaza büründü. Hayvanlarını otlattıkları kırsal alanda saka kuşları bitki tomurcuklarıyla beslendi.

Kars'ın Sarıkamış ilçe merkezinde sağanak, yükseklerinde ise kar etkili oldu.

İlçede aralıklarla devam eden sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Sarıkamış Kayak Merkezinin zirvesi, 3 bin 180 rakımlı Allahuekber Dağları ile Soğanlı ve Çermik yaylası beyaza büründü.

Çobanların yağış altında hayvanlarını otlattığı ilçe kırsalında, saka kuşları da bitki tomurcuklarıyla beslenmeye çalıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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