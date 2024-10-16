Kars'ın Sarıkamış ilçesinde sağanak yağış etkili oldu
Sarıkamış'ta akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış cadde ve sokaklarda su birikintilerine yol açtı. Bazı vatandaşlar yağmurdan hazırlıksız yakalandı ve havaların soğumasıyla birlikte kış koşullarına hazırlık yapmaları gerektiğini ifade ettiler.
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.
İlçede akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Bazı vatandaşlar yağışa hazırlıksız yakalandı.
Vatandaşlardan Mehmet Sağlam, AA muhabirine, havaların soğuduğunu belirterek, "Acayip bir yağmur yağdı, yollarda adeta göller oluştu. Yavaş yavaş kışa doğru gidiyoruz. "dedi.
Yağışların bir süre daha bölgede etkisini sürdüreceği öğrenildi.