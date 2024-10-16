Üye Girişi
Haberler

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde sağanak yağış etkili oldu

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde sağanak yağış etkili oldu
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sarıkamış'ta akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış cadde ve sokaklarda su birikintilerine yol açtı. Bazı vatandaşlar yağmurdan hazırlıksız yakalandı ve havaların soğumasıyla birlikte kış koşullarına hazırlık yapmaları gerektiğini ifade ettiler.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

İlçede akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Bazı vatandaşlar yağışa hazırlıksız yakalandı.

Vatandaşlardan Mehmet Sağlam, AA muhabirine, havaların soğuduğunu belirterek, "Acayip bir yağmur yağdı, yollarda adeta göller oluştu. Yavaş yavaş kışa doğru gidiyoruz. "dedi.

Yağışların bir süre daha bölgede etkisini sürdüreceği öğrenildi.

Kaynak: AA / Hüseyin Demirci - Güncel

Yerel Haberler Hava Durumu Sarıkamış Güncel Yaşam kars

Kilis'te mayınlı bölgeye 2 havan mermisi düştü! MSB ve Valilik'ten art arda açıklamalar

Kilis'e 2 havan mermisi düştü! MSB ve Valilik'ten art arda açıklamalar

 Hakkında zorla getirilme kararı çıkarılan Kılıçdaroğlu meydan okudu

Kılıçdaroğlu meydan okudu: Geri adım atarsam namerdim

 Pazaryerinde gıda terörü! Etiketsiz sucuklar, açıkta sergilenen sinekli ürünler

Bakanlığın ifşalarını unutun! Pazaryerinde isyan ettiren gıda terörü
ABD'de savaş uçağı düştü, mürettebat kayıp

Ülke şokta! Savaş uçağı düştü, mürettebat kayıp
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Astsubaylar günü ne zaman? 17 Ekim En güzel astsubaylar günü sözleri ve mesajları 2024! Ferhat Nasiroğlu kimdir? Ferhat Nasiroğlu kaç yaşında, nereli? Ferhat Nasiroğlu hayatı ve biyografisi! Başakşehir yangın söndü mü? Başakşehir yangın nerede çıktı? Yarın okul var mı? 17 Ekim Perşembe okullar tatil mi (DEPREM)? Adıyaman yarın okullar tatil mi 17 Ekim Perşembe? Elazığ yarın okullar tatil mi 17 Ekim Perşembe? 15-16 Ekim bugün ve yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, yağış var mı? 16-17 Ekim Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? ÇNRA nedir, ÇNRA özellikleri nelerdir? Kilis SON DAKİKA! (VİDEO) Kilis havan mermisi çatışma son durum ne, Kilis'te ne oluyor 16 Ekim Çarşamba? Havan mermisi nedir? Havan topu etkili menzili ne kadardır?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.