Kars'ın Sarıkamış İlçesinde Kar Yağışı Doğayı Beyaz Örtüyle Kapladı
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yüksek kesimlerde etkili olan kar, doğayı beyaz örtüyle kapladı. Sarıçam ormanları ve çayır alanları karla kaplanırken, baharı müjdeleyen su nergisi çiçekleri de kar altında kaldı.
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yüksek kesimlerde etkili olan kar, doğayı beyaz örtüyle kapladı.
İlçede sağanağın ardından yüksek kesimlerde kar etkisini gösterdi.
Sarıkamış'ı çevreleyen 2 bin 600 rakımlı Soğanlı Dağları, Kızılçubuk Bölgesi ve Kumru tepedeki sarıçam ormanları, beyaz örtüyle kaplandı.
Çayırlık alanda yetişen ve baharı müjdeleyen su nergisi çiçekleri de kar altında kaldı.
Yaban kuşları, bitki tomurcuklarından beslenmeye çalıştı.
Kaynak: AA / Hüseyin Demirci - Güncel