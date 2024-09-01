Kars'ın Sarıkamış ilçesinde hafif ticari araç devrildi, 2 kişi yaralandı
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç şarampole devrildi ve 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Halil Yıldız idaresindeki 75 AU 984 plakalı hafif ticari araç, Bozat köyü mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Filiz Yıldız yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla Sarıkamış Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.