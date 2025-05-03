Kars'ın Sarıkamış ilçesinde fırtına ve hortum evlerin çatısını uçurdu

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde şiddetli fırtına ve hortum nedeniyle 12 ev ile eklentilerinin çatısı uçtu.

Sarıkamış'ta yaşanan şiddetli fırtına ve hortum hayatı olumsuz etkiledi.

İlçeye bağlı Karaurgan'da 9, Çamyazı'da 2, Altınbulak köyünde 1 olmak üzere 12 ev ile eklentilerinin çatısı, şiddetli fırtına ve hortum nedeniyle uçtu.

Hasarın meydana geldiği köylere Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD), jandarma, Aras EDAŞ ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralananın olmadığı köylerde ekiplerin hasar tespit çalışması sürüyor.