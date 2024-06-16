Kars'ın Sarıkamış ilçesinde ev ve ahırlar yandı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bir ev, 3 ahır ve samanlık yandı.

İlçeye bağlı Yeniköy köyünde Bayram Bingöl'e ait evde elektrik kontağından çıktığı ileri sürülen yangın kısa sürede büyüdü. Mutfakta bulunan piknik tüplerinin patlamasıyla yangın, ahırlar ve samanlığa sıçradı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye Sarıkamış Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışmasının ardından söndürülen yangında ev, 3 ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi.

Evde yalnız yaşayan Bayram Bingöl, AA muhabirine, namaz kıldıktan sonra kablo kokusu aldığını belirterek, "Namazı kılarken baktım koku geliyor kabloda yanma var, şarteli kapattım ama ev tutuştu. Ben hiçbir şey yapamadım, komşular gelse de ateş her tarafı sardı." dedi.