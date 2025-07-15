Kars'ın Sarıkamış İlçesinde Dolu ve Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

İlçede aniden bastıran sağanak, kısa sürede yerini doluya bıraktı.

Yağışla cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Araçların güçlükle ilerlediği yollarda, belediye ekipleri su tahliyesi yaptı.

Vatandaşlardan Altan Yılmaz, sağanağın aniden bastırdığını belirterek, "Yağmur doluyla beraber yağdı, caddelerde sel oluştu." dedi.