Kars'ın Sarıkamış İlçesinde Dolu ve Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi

Kars'ın Sarıkamış İlçesinde Dolu ve Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi
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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış, kısa sürede doluya dönüşerek cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşturdu. Bazı ev ve iş yerleri su altında kaldı, belediye ekipleri müdahale etti.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

İlçede aniden bastıran sağanak, kısa sürede yerini doluya bıraktı.

Yağışla cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Araçların güçlükle ilerlediği yollarda, belediye ekipleri su tahliyesi yaptı.

Vatandaşlardan Altan Yılmaz, sağanağın aniden bastırdığını belirterek, "Yağmur doluyla beraber yağdı, caddelerde sel oluştu." dedi.

Kaynak: AA / Hüseyin Demirci - Güncel
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