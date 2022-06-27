Sarıkamış ilçesinde dolu etkili oldu Kars'ın Sarıkamış ilçesi, etkili dolu sebebiyle beyaz örtüyle kaplandı. Kars'ın Sarıkamış ilçesi, etkili dolu sebebiyle beyaz örtüyle kaplandı. İlçede aralıklarla etkisini gösteren şiddetli sağanak bir süre sonra özellikle Cıbıltepe Kayak Merkezi'ndeki oteller bölgesinde yerini doluya bıraktı. Dolu nedeniyle bazı yerlerde rögarlar tıkandı, yollarda su birikintileri oluştu. Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar zor anlar yaşadı, esnaf suların dükkanlarına girmemesi için önlem almaya çalıştı. Otel çalışanı Mehmet Ejder, AA muhabirine, dolunun yaklaşık 20 dakika içinde çevreyi beyaza bürüdüğünü ifade etti. Ejder, "Aniden yağan yağmur sonra doluya dönüştü. Dolu yüzünden kayak merkezindeki pistler bembeyaz oldu." ifadesini kullandı. AA / Hüseyin Demirci - Güncel Güncel Haberler

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