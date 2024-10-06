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Kars'ın Sarıkamış İlçesinde Doğa Yeniden Canlandı

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Hava sıcaklığının artmasıyla birlikte Kars'ın Sarıkamış ilçesinde doğa canlandı. Mavi kelebekler ve diğer canlılar dikkat çekiyor, doğa fotoğrafçıları bu güzellikleri kaydetmek için çalışıyor.

Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, hava sıcaklığının artmasıyla doğa yeniden canlandı.

Sarıçam ormanlarıyla çevrili ilçede gündüzleri hava sıcaklığının 20 dereceye çıkmasıyla doğaya canlılık geldi. Özellikle sonbaharda daha çok görünen mavi kelebekler ise fotoğraf tutkunlarının ilgi odağı haline geldi.

Doğa fotoğrafçısı Gürsoy Solmaz, AA muhabirine, sonbaharda doğanın yeniden canlanarak renklendiğini söyledi.

Solmaz, doğanın güzelliklerini kayıt altına almaya çalıştıklarını belirterek, "Güz mevsimine ayak uydurmaya çalışan mavi kelebekler, onlara bir anlamda durak olan eskimiş deve dikenleri ve karşımızdaki ormanın çağla yeşili sanki uhrevi bir manzaranın tezahürü gibi. Burada mavi kelebekleri amatörde olsa çekme gayreti içindeyiz. Ama bazen bu sahada bugün hayata yeni başlamış gibi yeşil otları sarı çiçekleri görme imkanımız var." dedi.

Diğer yandan havanın ısınmasını fırsat bilen sincaplar ağaç dallarında gezinirken, yeşilbaş ördekler ise derelerde yüzmenin keyfini yaşadı.

Kaynak: AA / Hüseyin Demirci - Güncel

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