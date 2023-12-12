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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde çocuklar karın keyfini çıkardı

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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kar yağışını fırsat bilen çocuklar kayak yaparak ve kar topu oynayarak eğlendi. İlçede kar kalınlığı 55 santimetreye ulaştı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, karın yağmasını fırsat bilen çocuklar kayak yapıp kar topu oynadı.

İlçede etkili olan kar yağışıyla her yer beyaza büründü. Cıbıltepe Kayak Merkezi'ndeki ikinci etap pistlerde kar kalınlığı 55 santimetreye ulaştı.

Birinci etap oteller bölgesine gelen çocuklar, soğuk havaya aldırış etmeden şişme bot ve plastik kızaklarla sezonun ilk kızak keyfini yaşadı.

Çocuklardan Belinay Bakır, AA muhabirine, karın yağmasına sevindiklerini belirterek, "Kar yağar yağmaz kızak botlarımızı aldık hemen kaydık. Sizleri de bekleriz." dedi.

Kimi çocuklar da okul bahçesinde kartopu oynadı, kardan adam çalışması yaptı.

Kaynak: AA / Güncel

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