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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bozayılar çöplükte beslenirken görüntülendi

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Dünyanın tek göç eden bozayılarının yaşadığı Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki şehir çöplüğünde bozayılar beslenirken görüntülendi. Ayılar, bazen tek tek bazen de yavruları ile çöplükte beslendikten sonra tekrar ormanlık alana dönüyor.

Dünyanın tek göç eden bozayılarının yaşadığı Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki şehir çöplüğünde bozayılar beslenirken görüntülendi.

Sarıçam ormanları içinde yaşayan bozayılar, her akşam yiyecek bulabilmek için ilçe merkezine 5 kilometre uzaklıkta bulunan Acısu mevkisindeki şehir çöplüğüne iniyor.

Ayılar, bazen tek tek bazen de yavruları ile çöplükte beslendikten sonra tekrar ormanlık alana dönüyor.

Ayıların çöplükte buluşmasını fırsat bilen vatandaşlar, arabalarıyla çöplüğe gelip hayvanların beslenmesini ve hareketlerini izleyerek cep telefonlarıyla kayıt altına alıyor.

Almanya'dan tatil için Sarıkamış'a gelen Adar Karakurt, ilk defa hem bu kadar bozayıyı bir arada hem de yöreye özgü meşhur ayıları gördüğünü, onları izlemek için de bölgeye geldiklerini söyledi.

Kaynak: AA / Güncel

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