Kars'ın Sarıkamış ilçesinde anneler için etkinlik düzenlendi - Haberler

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde anneler için düzenlenen programa katılanlar eğlenceli anlar yaşadı.

İlçede ertelenen Anneler Günü programı, Sarıkamış Belediye Düğün Salonunda gerçekleştirildi.

Kaymakamlık ile Belediyenin düzenlediği program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Etkinliğe katılan Kaymakam Doğan Kemelek'in eşi Gülsüm Kemelek, güzel bir programda kadınlarla bir araya gelmekten duyduğu mutluğu dile getirdi.

Sarıkamış Belediye Başkanı Harun Hayali'nin eşi Ayşe Hayali ise etkinliğe katılanlara teşekkür ederek, "Annelerimiz ve kızları bu salonda. Kelimelerle anlatılamayan fedakarlığın, karşılıksız sevginin adı 'anne'dir." dedi.

Katılımın yoğun olduğu etkinlikte şiirler okundu, Kafkas Halk Oyunları ekibi gösteri sundu.