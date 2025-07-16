Kars'ın Sarıkamış İlçesi, Yaban Kuşlarına Ev Sahipliği Yapıyor

Kars'ın Sarıkamış İlçesi, Yaban Kuşlarına Ev Sahipliği Yapıyor
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Sarıkamış'ın sulak alanları, yaz aylarında yaban kuşlarına barınma ve üreme imkanı sunarak zengin bir ekosistem oluşturuyor. Özellikle Hamamlı Düzü ve Keklik Vadisi'ndeki göletlerde çeşitli yaban kuşları besin arayışında.

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki sulak alanlar, yazın yaban kuşlarına ev sahipliği yapıyor.

Sarıçam ormanları ve eşsiz doğasıyla birçok yaban hayvanına ve göçmen kuşlara üreme ve barınma imkanı sunan ilçede, yağışlar sonrası sulak alanların seviyesi arttı.

Hamamlı Düzü ve Keklik Vadisi'ndeki göletler, yaban kuşlarıyla şenlendi.

Göletlerde besin arayan angutlar ile farklı türlerden yaban kuşları, objektife yansıdı.

Kaynak: AA / Hüseyin Demirci - Güncel
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