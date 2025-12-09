Kars'ta karla kaplanan sarıçam ormanları dronla görüntülendi

Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Kars'ın Sarıkamış ilçesinde karla kaplanan ormanlık alanlar dronla görüntülendi.

Yurdun en yüksek yerleşim birimlerinden olan 2 bin 150 rakımlı ilçe, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

Sarıçam ormanlarıyla bozayı, vaşak, kurt ve tilki başta olmak üzere birçok yaban hayvanına üreme ve barınma imkanı sunan bölge, karlı manzarasıyla eşsiz güzellikler oluşturdu.

Beyaza bürünen Ağbaba Dağı, Keklik Vadisi ormanları, Çürük taş menderesleri dronla görüntülendi.

İlçe merkezi de etkili kar yağışıyla beyaza büründü.