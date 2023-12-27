Kars'ın Sarıkamış Belediye Başkanı Harun Hayali Hayatını Kaybetti
Kars'ın Sarıkamış ilçesinin Belediye Başkanı Harun Hayali, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Hayali'nin cenazesinin cuma günü ilçede defnedileceği belirtildi.
Kars'ın Sarıkamış Belediye Başkanı Harun Hayali, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede vefat etti.
İlçede 8 Aralık'ta kalp krizi sonrası beyin kanaması geçirdiği tespit edilen ve ambulans uçakla Ankara'ya sevk edilen 61 yaşındaki Hayali, tedavi gördüğü Başkent Üniversitesi Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Hayali'nin cenazesinin cuma günü ilçede toprağa verileceği öğrenildi.
MHP'den aday gösterildiği 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde Sarıkamış Belediye Başkanı seçilen Hayali, 3 çocuk babasıydı.