Kars'ın Kurtuluşu 105. Yılında Törenlerle Kutlandı

KARS'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 105'inci yıl dönümü törenlerle kutlandı.

Kars'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 105'inci yılında kutlamalar, Hükümet Konağı önünde Atatürk Anıtı ve tren garı önündeki Kazım Karabekir Paşa Anıtı'na eş zamanlı çelenk konulmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından program devam etti. Törene, Vali Ziya Polat, AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Nail Türe, Belediye Başkanı Ötüken Senger, Kars Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Çepni, kurum amirleri, öğrenciler ve çok sayıda kişi katıldı.

Belediye Başkanı Senger, kentin tarih boyunca bağımsızlık ve direnişin simgesi olduğunu belirterek, "Bu toprakların her karışı, bağımsızlık için verilen mücadelelerin, fedakarlıkların, kahramanlıkların sessiz tanığıdır. Kars halkı, 40 yıl süren Rus işgali döneminde dahi vatanından, kimliğinden, inancından vazgeçmemiştir. 1'inci Dünya Savaşı sonrası yeniden özgürlüğün meşalesini yakan bu şehir, Anadolu'da Milli Mücadelenin siyasi anlamda ilk adımlarını atan şehir olmuştur" diye konuştu.

30 Ekim 1920 sabahı Doğu Cephesi Komutanı Kazım Karabekir Paşa komutasındaki Türk ordusunun Kars'a girerek işgale son verdiğini hatırlatan Ötüken Senger, "Bu zafer sadece askeri bir başarı değil, bir milletin yeniden doğuşunun ilanıdır. Başta Kazım Karabekir Paşa olmak üzere, kurtuluşta emeği geçen tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum" dedi.

Halk oyunları ve Kafkas ekibinin gösteri yaptığı törende, Gülahmet Aytemiz Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, halk ozanları Ayhan Şimşek ve Mahmut Karataş ile Erzincan Belediyesi Mehteran Takımı sahne aldı. Programın sonunda Kafkas ekibi, açtıkları Türk bayrağını öperek, Vali Ziya Polat'a teslim etti. Gösteriler, öğrenciler ve vatandaşlar cep telefonuyla görüntüledi.