Kars'ın Kağızman ilçesinde uzun elma hasadı başladı

Türkiye'de sadece Kars'ın Kağızman ilçesinde yetiştirilen ve coğrafi işaret tescil belgesi alan uzun elma, hasat edilmeye başlandı. Uzun elma, şekli ve lezzetiyle dikkat çekiyor.

Türkiye'de sadece Kars'ın Kağızman ilçesinde yetiştirilen, şekli dolayısıyla "uzun elma" olarak nitelendirilen ve coğrafi işaret tescil belgesi alan elmanın hasadına başlandı.

İlçede 1300 rakımlı arazilerde yetiştirilen, endemik olmasının yanı sıra yavaş yavaş olgunlaşmasıyla lezzetli bir meyve olarak bilinen "uzun elma" bahçelerinde hasat yapılıyor.

Hasatla birlikte tezgahlardaki yerini alan uzun elma, aromasının yanı sıra şekliyle dikkati çekiyor. Çekirdek bölümünün yıldız şeklinde olması nedeniyle de diğerlerinden ayrılan uzun elmanın kilogramı 30-60 liradan satışa sunuluyor.

Kağızman Ziraat Odası Başkanı Sülhettin Günday, AA muhabirine, 2018'de coğrafi işaret tescili alan Kağızman uzun elmasının, ortadan kesildiğinde yarısının kırmızı, yarısının beyaz olduğunu, ayrıca yıldız görünümünün ortaya çıktığını söyledi.

Günday, "Bu elma, Kağızman'a has bir elmadır, Türkiye'nin ve dünyanın başka yerinde yetişmez. Bu yıl sulama suyunun az gelmesinden dolayı elmalar gelişmedi ve küçük kaldı." dedi.

Uzun elmanın raflarda yerini aldığını dile getiren Günday, uzunluğu 12, genişliği 8 santimetre ölçülen elmanın hem sulu hem de aromasının çok güzel olduğunu ve tazeliğini yaklaşık 6 ay koruduğunu belirtti.