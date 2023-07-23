Kars'ın Kağızman ilçesinde silahlı kavga: 1 yaralı

Kars'ın Kağızman ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, hastaneye kaldırıldı ve soruşturma başlatıldı.