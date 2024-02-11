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Kars'ın Kağızman ilçesinde şiddetli rüzgar hasara yol açtı

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Kars'ın Kağızman ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle ev, cami ve binalarda hasar meydana geldi. Çatıları uçan binaların yanı sıra Kağızman Devlet Hastanesi ve bir caminin çatısı da zarar gördü. Belediye ekipleri çevreye savrulan çatılar konusunda vatandaşları uyardı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri ise hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor.

Kars'ın Kağızman ilçesinde, şiddetli rüzgardan bazı ev, cami ve binalarda hasar oluştu.

İlçede etkili olan şiddetli rüzgar hasara yol açtı, ilçe merkezindeki bazı binaların çatıları uçtu.

Kağızman Devlet Hastanesi ile bir caminin çatısı zarar gördü, çevreye savrulan çatılarla ilgili belediye ekipleri vatandaşları uyardı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri 4 köyde hasar tespit çalışması yaptı.

Ekipler, ilçe merkezi ve köylerde çalışmasını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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