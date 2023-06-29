Kars'ın Kağızman ilçesinde otomobil kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Kars'ın Kağızman ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kazada sürücü ve araçtaki diğer yolcular yaralanırken, yaralılardan biri hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kars'ın Kağızman ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Yavuz Doğan idaresindeki 36 AAF 138 plakalı otomobil, Kağızman- Erzurum kara yolunun Kuloğlu köyü mevkisinde devrildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ile araçtaki Ayten, Kemal ve Turkan Doğan yaralandı.

Ekiplerin Kağızman Devlet Hastanesine sevk ettiği yaralılardan Ayten Doğan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.