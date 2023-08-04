Kars'ın Kağızman ilçesinde altyapı tamamlanmasıyla evlere doğal gaz kutusu ve sayaçları konulması için başlatılan çalışmalar devam ediyor. AK Parti İlçe Başkanı Nuri Turan, ilçenin doğal gaza kavuştuğunu ve doğal gaz boru hatlarının çekilmeye başlandığını açıkladı.

Kars'ın Kağızman ilçesinde evlere doğal gaz hatlarının çekilmesine başlandı.

İlçede altyapı tamamlanmasıyla evlere doğal gaz kutusu ve sayaçları konulması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

AK Parti İlçe Başkanı Nuri Turan, yaptığı açıklamada, çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini ve ilçenin doğal gaza kavuştuğunu söyledi.

Artık evlere doğal gaz boru hatlarının çekilmeye başlandığını anlatan Turan, "Yaklaşık 40 kilometrelik doğal gaz altyapı kazı çalışmalarının tamamlanmasının ardından bu kış ilk etapta Şahindere Mahallesi sakinlerini doğal gazla buluşturacağız. İnşallah seneye de ilçenin bir çok mahallesi doğal gaz kullanmaya başlayacak. Bizler AK Parti olarak verdiğimiz her sözü yerine getirdik ve sözümüzün arkasındayız." dedi.

Turan, doğal gazın ilçeye gelmesine katkısı olan eski Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın'a teşekkür etti.