Haberler

Kars'ın ilçelerinde Cumhuriyet coşkusu yaşandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kars'ın Sarıkamış, Kağızman ve Akyaka ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerle kutlandı.

Kars'ın Sarıkamış, Kağızman ve Akyaka ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerle kutlandı.

Sarıkamış Hükümet Konağı önündeki törene, Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, 9. Komando Tugay Komutan Vekili Topçu Albay Mehmet Emin Bak, Belediye Başkan Vekili Sait Özdemir, Cumhuriyet Başsavcısı Şuayip Sakallı, kurum amirleri, askeri erkan, gaziler, siyasi parti ve STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaymakam Enis Aslantatar, törende yaptığı konuşmada, Cumhuriyetin, geçmişin kutlu mirası, geleceğin teminatı olduğunu belirterek, "Cumhuriyet, hiçbir ayrım gözetmeksizin herkesin eşit, özgür ve onurlu bir yaşam sürmesinin teminatı, kimsesizlerin kimsesidir. Bu vesileyle bu vatanı canlarıyla, kanlarıyla bizlere emanet eden başta Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, ebediyete intikal bütün şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum." dedi.

Şehit Binbaşı Bedir Karabıyık Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı "Cumhuriyetin adımları" adlı orotorya büyük beğeni topladı.

Törende, yoğun sağanak etkili oldu.

Kağızman

Kağızman'da da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı.

İlçe merkezindeki törene, Kağızman Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Okan Daştan, Cumhuriyet Başsavcısı Atakan Fodul, Garnizon Komutanı Binbaşı Engin Demirhan, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Murat Köse, şehit ve gazi yakınları, öğrenciler, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaymakam Daştan, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

Halk oyunları gösterileriyle devam eden törende, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

Akyaka

Akyaka ilçesinde ise köy okullarında Cumhuriyet coşkusu yaşandı.

İlçeye bağlı Yerlikavak ve Boyuntaş köyünde düzenlenen etkinliker renkli görüntülere sahne oldu.

Öğrencilerin hazırladığı gösteriler beğeni topladı.

Köylülerin de yerinde takip ettiği gösteriler renkli geçti.

Kaynak: AA / Hüseyin Demirci - Güncel
Gebze'de yıkılan binada 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, 1 kişi sağ çıkarıldı

Gebze'de yıkılan 7 katlı binadan kahreden haberler peş peşe geldi
Onu şimdilerde bütün Türkiye tanıyor: 'Yaşasın Cumhuriyet' notuyla çocukluk fotoğraflarını paylaştı

Bu çocuğu şimdilerde bütün Türkiye tanıyor
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu neden bahis hesabı olduğunu açıkladı

Neden bahis hesabı olduğunu bu sözlerle savundu
İlber Ortaylı, Cumhuriyet'in ilan belgesini paylaştı

İlber Ortaylı'nın paylaştığı 102 yıllık belge gündem yarattı
Maçın hakemi Zorbay Küçük! Fener taraftarını delirten pozisyon yeniden gündemde

Zorbay Küçük'e bu pozisyonu da soracaklar
Cezaevinde skandal! Gardiyan, mahkumla ilişkiye girdi

Cezaevinde skandal! Gardiyan, mahkumla ilişkiye girdi
Brezilya'da tarihin en büyük operasyonu! 4'ü polis 60 kişi hayatını kaybetti

Ülke tarihinin en büyük operasyonu! 4'ü polis 60 kişi öldü
Real Madrid'de kaos! Xabi Alonso, kazanılan maç sonrası yıldız futbolcuyu tehdit etti

Kazanılan maç sonrası yıldız futbolcuyu tehdit etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir'de! İşte Özel Defter'e yazdığı not

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir'de! İşte Özel Defter'e yazdığı not
Bomba iddia! Süper Lig'de bahis yapılan maçlar belli oldu

Süper Lig'de bahis yapılan maçlar belli oldu
Ebru Gündeş'in sahne öncesi provası olay oldu: Bu nasıl bir ses ya!

Ebru Gündeş'in sahne öncesi provası olay oldu: Bu nasıl bir ses ya!
Skandal olay! Küçücük çocukları nişanladılar

Skandal görüntüler! Küçücük çocuklara nişan töreni yapıldı
Genç kadının bir anda ağzı kaymaya başladı! Tek bir nedeni var

Genç kadının bir anda ağzı kaymaya başladı! Tek bir nedeni var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.