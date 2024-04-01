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Kars'ın Handere köyünde kar altında yaşam mücadelesi

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Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki 2 bin 350 rakımlı Handere köyünün sakinleri, karla kaplı köylerinde umutla baharı bekliyor.

İlçe merkezine 14 kilometre uzaklıktaki 2 bin 350 rakımlı, sarıçam ağaçlarıyla çevrili 45 haneli Handere köyü, bölgede kış mevsiminin en sert geçtiği yerleşim yerlerinin başında geliyor.

Yılın büyük bölümünde kar altında kalan köyde, ocak ve şubatta hava sıcaklığı zaman zaman gece sıfırın altında 25-30 dereceye kadar düşüyor.

Ülke genelinde ilkbahar mevsiminin yaşandığı bugünlerde Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan bu köydeki evler, ahırlar ve araçlar, geçen haftalarda etkili olan yağışla kar altında kaldı.

Kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu Handere köyünde yaşayanlar, evlerinin önünü ve çatılarının üzerinde biriken karı temizlemeye çalışıyor.

"Kar 7-8 ay köyde kalıyor"

Köy sakinlerinden İbrahim Ay, AA muhabirine, köyde ağır bir kış yaşandığını söyledi.

Yılın birkaç ayı bölgeye kar yağmadığını dile getiren Ay, "Köyümüzde aşağı yukarı kasımda kar yağmaya başlar, kar 7-8 ay köyde kalıyor. Köyde yağan kar yaşamı olumsuz etkiliyor. Artık kar atacak yer kalmıyor, bu karla gelen iş makineleri bile baş edemiyor. Bu da yaşamı ve insanları olumsuz etkiliyor." dedi.

Mehmet Kabak da köyün aşırı yağış aldığını belirterek, "Bu sene en çok kar buraya yağdı, yılın yarısından fazla kar altında kalıyoruz. Burası kar bölgesi olduğu için her sene aynı ama bu sene daha çok kar var. Nerden baksan şu anda 2 metre kar var." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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