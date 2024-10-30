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Kars'ın Düşman İşgalinden Kurtuluşu Törenle Kutlandı

Kars'ın Düşman İşgalinden Kurtuluşu Törenle Kutlandı
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Kars'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılı dolayısıyla düzenlenen törende, Vali Ziya Polat ve protokol üyeleri Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Konuşmalar yapıldı, gösteriler düzenlendi ve Kars'ın bağımsızlık mücadelesindeki önemi vurgulandı.

Kars'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü törenle kutlandı.

Hükümet Konağı önündeki törende Vali Ziya Polat, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Şahin Yenilmez ve Belediye Başkanı Ötüken Senger tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu, halk oyunları ekibi gösteri yaptı.

Programda, Kafkas Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencileri gösteri sundu, Karslı aşıklar ve mehter takımı sahne aldı.

Kars Belediye Başkanı Senger, törendeki konuşmasında, Kars'ın dönemin şartlarında Anadolu'da Milli Mücadele anlamında çok büyük siyasi adımların atıldığı ilk şehir olduğunu söyledi.

Karslılar, kurmuş oldukları Şuralar ve Kongrelerle bağımsızlığa giden yolu açtığını ve bir Cumhuriyet, Hükümet kurarak işgal altındaki Anadolu'ya örnek teşkil ettiğini anlatan Senger, "Düşman kuvvetleri, Türk milletinin vatanına, bağımsızlığına ve onuruna kastetmiş, halkımızı yok etmeyi, kültürümüzü silmeyi hedeflemiştir. Ancak, hiçbir kuvvet, bağımsızlık aşkıyla yanıp tutuşan bir milleti yenemez. Karslılar, bu dönemde cesaretleri ve fedakarlıklarıyla destanlar yazmış, vatan sevgisinin en güzel örneklerini sergilemişlerdir." dedi.

Senger, 30 Ekim 1920'nin Kars'ın düşman işgalinden kurtulduğu gün olarak tarihe geçtiğini belirtti.

Bu topraklarda yaşayan insanların, birlik ve beraberlik içinde hareket ederek, düşmana karşı nasıl bir irade gösterdiğinin bilindiğini anlatan Senger, şunları kaydetti:

"Kars, o gün, sadece düşmanı geri püskürtmüş değil aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu yolunda da önemli bir adım atmıştır. Bu zafer, Kurtuluş Savaşı'nın neferleri olan kahramanlarımızın, Kars'ın yiğit evlatlarının ve milletimizin onurudur. Bizler, o kahramanların torunları olarak, onların mirasını yaşatmak ve daha iyi yarınlar için çalışmakla yükümlüyüz. Kars'ı daha güzel, daha yaşanabilir bir şehir haline getirmek için var gücümüzle çalışmalıyız. Geçmişin izlerini taşırken, geleceğe umutla bakmak zorundayız. Kars, sahip olduğu ekonomik, kültürel, siyasi, stratejik değerlerinin yanı sıra, tarih içinde üstlendiği rollerle ülkemizin en önemli bölgelerinden birisidir. Türklerin Anadolu'ya girdiği kapı, Anadolu'nun Türk dünyasına açılan kapısı ve en önemlisi Kars, Birinci Dünya Savaşı'nın Kuzey Kafkas cephesidir ve bu nedenle toprakları binlerce şehidin kanıyla sulanmış kadim bir Türk yurdudur."

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel

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