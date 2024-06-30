Kars'ın Digor ilçesinde çıkan yangın söndürüldü
Kars'ın Digor ilçesine bağlı Kocaköy köyünde Mehmet Çalışır'a ait evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında evde hasar meydana geldi.
Kars'ın Digor ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürüldü.
İlçeye bağlı Kocaköy köyünde yaşayan Mehmet Çalışır'a ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede evi saran alevlere müdahale etmeye çalışan köy sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangında evde hasar oluştu.