Kars İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç Denizli'ye atandı

Kars İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, geçtiğimiz gün çıkan kararname ile Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne atandı. Sağdıç kentten ayrılmadan önce veda ziyaretleri düzenleyerek helallik istedi.

Kars'ta görev yapan yerel ve ulusal basın temsilcileriyle de bir araya gelen Sağdıç, "Benim ilk Emniyet Müdürlüğü görevim burasıydı. Kars'ta ben çok şey öğrendim. Burada basın mensupları başta olmak üzere tüm sektörlerle uyum içerisinde çalıştık. Eşimle ve çocuğumla rahat ve güven içerisinde cadde ve sokaklarında gezebildik, esnafla iyi ilişkiler kurduk. Denizli'de hiç bulunmadım ama görev yapan tüm arkadaşlardan olumlu görüşler aldım. Ben de artık bir fahri Karslıyım ve Denizli'ye gelecek olan tüm Karslılara kapım açıktır" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kars Kuzeydoğu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yargıç Harmankaya, Sağdıç'a Kars'a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Harmankaya, "Biz emniyet personeli ile sürekli iç içe olan kişileriz. Bugüne kadar rahat ve güvenli olarak görevimizi her ortamda gerçekleştirdik. Bize de destek olduğunuz için teşekkür ederiz. Yeni görev yerinizde de kentte yaptığınız başarılı çalışmaları orada da yapacağınızdan hiç şüphemiz yoktur" dedi.

Başkan Harmankaya, Sağdıç'a bir de plaket teslim etti. Sağdıç, daha sonra Kars Kuzeydoğu Gazeteciler Cemiyeti'nden ayrıldı. - KARS