Kars İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kars çevrelerinde önümüzdeki 3 saat içinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak beklediğini açıkladı. Ani sel, su baskını ve diğer olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

Kars için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, gelecek 3 saatlik periyotta Kars çevrelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, hortum, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin - Güncel
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