Kars için Kuvvetli Gök Gürültülü Sağanak Uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kars çevrelerinde önümüzdeki 3 saat içinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak yağış beklediklerini duyurdu. Sel, su baskını ve yıldırım gibi risklere karşı vatandaşların tedbirli olmaları gerektiği belirtildi.
Kars için kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, gelecek 3 saatlik periyotta Kars çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak bekleniyor.
Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin - Güncel