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Kars haberleri | Kars'ta ormanlık alanda izinsiz ağaç kesenler fotokapana yakalandı

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Kars haberleri | Kars'ta ormanlık alanda izinsiz ağaç kesenler fotokapana yakalandı

Kars haberler... Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yaban hayatını gözlemlemek için kurulan fotokapanlar, orman suçlarının tespitinde de etkin bir şekilde kullanılıyor.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yaban hayatını gözlemlemek için kurulan fotokapanlar, orman suçlarının tespitinde de etkin bir şekilde kullanılıyor.

Orman suçlarına karşı anında ve olay yerinde müdahale edebilmek amacıyla Ormanları İzleme Koruma Entegre Müdahale (ORIKEM) Projesi kapsamında bir hafta önce sarıçam ormanlarında fotokapanlar kuruldu.

Sarıkamış'ta ormanları korumak, izlemek ve yasa dışı faaliyetleri engellemek amacıyla yerli ve milli yapay zeka ile suç tespiti yapan fotokapanlar ormanlık alanda kaçak kesim yapanları belirledi.

Sarıçam ormanlarında farklı noktalarda kurulan fotokapanlar yaban hayatının yanı sıra ormanlık alanda gezen, kaçak avlanan ve izinsiz ağaç kesen vatandaşları da tespit etti.

Farklı noktalarda kurulan fotokapanlarda vatandaşların izinsiz ağaç kesimi yaptığı, ağaçların traktör, kamyon ve kamyonetlere yüklendiği görülüyor.

Orman İşletmesi Müdürlüğü ekipleri tespit edilen vatandaşların kestiği ağaçlara el koyarken 10 kişiye de cezai işlem uygulandı.

Kaynak: AA / Hüseyin Demirci - Güncel

Sarıçam Kars Güncel Haberler

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