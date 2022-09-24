Kars haberleri... Kars'ta kaybolan Alzheimer hastası kadın arazide bulundu Güncel Haberler Kars gündem haberi: Kars'ın Digor ilçesinde kaybolan 78 yaşındaki Alzheimer hastası kadın, ekiplerin çalışması sonucu arazide bulundu. Kars'ın Digor ilçesinde kaybolan 78 yaşındaki Alzheimer hastası kadın, ekiplerin çalışması sonucu arazide bulundu. İlçeye bağlı Türkmeşen köyünde yaşayan Adile Aydın (78), dün sabah saatlerinde evden ayrıldı. Aydın, eve dönmeyince ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine köye jandarma, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 4 saat süren çalışmasının ardından arazide bulunan Aydın, sağlık kontrolü için Digor Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Genel sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen Aydın, ailesine teslim edildi. Güncel Kaynak: AA / Cüneyt Çelik Aydın Digor Kars Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Kars haberleri... Kars'ta kaybolan Alzheimer hastası kadın arazide bulundu - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.