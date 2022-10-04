Kars haberleri | Kars'ta 'Dünya Hayvanları Koruma Günü' dolayısıyla sokak hayvanlarına mama dağıtıldı

Kars gündem haberine göre Sarıkamış ilçesinde bir grup hayvansever, "Dünya Hayvanları Koruma Günü" dolayısıyla sokak hayvanlarına mama dağıttı.

Sarıkamış ilçesinde bir grup hayvansever, "Dünya Hayvanları Koruma Günü" dolayısıyla sokak hayvanlarına mama dağıttı.

Hayvanlara karşı toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla ilçe merkezinde bir araya gelen hayvanseverler, yaklaşık 100 kedi ve köpeğe mama verdi.

Hayvansever Emir Ali Bakışçı etkinlik sonrası AA muhabirine, evde, sokakta ve doğal yaşam alanındaki hayvanları korumak gerektiğini belirterek, onların insanlar için önemli olduğunun bilinmesi gerektiğini söyledi.

Bakışçı, sokak hayvanlarını beslemek için toplandıklarını belirterek, "Aslında hayvanları bir gün değil de her gün korumak, beslemek boynumuzun borcudur. Biz de elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyoruz. Bugün Sarıkamış çevresindeki çöplük ve çeşitli mahallerde hayvanları besledik." dedi.

Hasan Hacıoğulları da sokak hayvanlarına mama bıraktıklarını anlatarak, herkesin sokaktaki hayvanlar için bu duyarlılığı göstermesi gerektiğini belirtti.