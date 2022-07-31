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Kars haberleri: Kars'ta barajın su seviyesi düşünce tarihi yapılar gün yüzüne çıktı

Kars haberleri: Kars'ta barajın su seviyesi düşünce tarihi yapılar gün yüzüne çıktı

Kars haber... Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Karakurt HES Barajı'nda su seviyesinin düşmesiyle daha önce sular altında kalan köy evleri ve tarihi binalar ortaya çıktı.

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Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Karakurt HES Barajı'nda su seviyesinin düşmesiyle daha önce sular altında kalan köy evleri ve tarihi binalar ortaya çıktı.

İlçeye 28 kilometre uzaklıkta Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapılan Karakurt HES Barajı'nın tamamlanıp 8 Şubat 2020'de su tutulmaya başlamasının ardından köy, tamamen su altında kaldı.

Bölgede son zamanlarda havaların sıcak gitmesiyle yeterli yağışı alamayan barajın su seviyesi düşünce, köydeki evler, cami, kilise ve bazı tarihi binalar gün yüzüne çıktı.

Vatandaşlar ve doğa fotoğrafçıları köyü ziyaret etti. Görünür hale gelen yapılar, dron ile görüntülendi.

Amatör fotoğrafçı Ayhan Sazak, AA muhabirine, İstanbul'dan Kars'a fotoğraf çekmek için geldiğini ve çok ilginç görüntülerle karşılaştığını söyledi.

Sazak, Kars bölgesinin muhteşem doğası olduğunu belirterek, "Daha önce geldiğimizde buralar komple su altındaydı. Şu anda sular geri çekilmiş köy görünüyor. Biz de bu şekilde fotoğraflıyoruz. Kiliseyi, tarihi binaları çektik." ifadesini kullandı.

AA / Hüseyin Demirci - Güncel

Devlet Su İşleri Kars HES su Güncel Haberler

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