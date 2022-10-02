Kars haberleri | Kars'ta at arabasından düşen kişi hayatını kaybetti
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Kars haberler: Kars'ın Sarıkamış ilçesinde at arabasından düşen kişi öldü.
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde at arabasından düşen kişi öldü.
İlçeye bağlı Alisofu köyünde yaşayan Murat Güneş (45), at arabasıyla yakmak için ağaç dalları ve koza toplamak amacıyla ormanlık alana gitti. Gerekli ihtiyaçlarını toplayarak at arabasına dolduran Güneş, dönüş yolunda atın ürkmesi sonucu arabadan düştü.
Ağır yaralanan Güneş, kaldırıldığı Sarıkamış Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Hüseyin Demirci - Güncel