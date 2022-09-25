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Kars haberleri | Ardahan ve Kars'ın yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı düştü

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Kars haberleri | Ardahan ve Kars'ın yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı düştü

Gelen Kars haberine göre Ardahan ve Kars'ta mevsimin ilk karı yağdı.

Ardahan ve Kars'ta mevsimin ilk karı yağdı.

Ardahan'da dün etkili olan sağanak sabaha doğru yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Başta Kısır Dağı olmak üzere kentin etrafındaki tepeler beyaza büründü.

Ardahan-Artvin arasındaki Bülbülan Yaylası da karla kaplandı.

Karla kaplı yaylada yer yer sis de etkili oluyor.

Kars'ta da iki gündür aralıklalar devam eden sağanak, sabah saatlerinde kar yağışına dönüştü.

Yüksek kesimlerde etkili olan kar nedeniyle bazı dağlar beyaza büründü.

Kaynak: AA / Günay Nuh - Güncel

Ardahan Kars Güncel Haberler

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