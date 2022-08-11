Kars haberi: Kars'ta ormanlık alanda çıkan örtü yangını söndürüldü Kars gündem haberine göre Kars'ın Sarıkamış ilçesinde ormanlık alanda çıkan örtü yangını söndürüldü. Kars'ın Sarıkamış ilçesinde ormanlık alanda çıkan örtü yangını söndürüldü. Mescitli köyündeki ormanlık alanında, henüz bilinmeyen nedenle örtü yangını çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine Sarıkamış Orman İşletmesi personeli, arazöz ile kısa sürede yangın yerine ulaştı. Hızlı müdahale edilen yangın, büyümeden söndürüldü. Yetkililer, köy muhtarlarını ve bölgede hasat yapan çiftçileri, dikkatli olmaları konusunda uyardı. Güncel AA / Hüseyin Demirci Kars Güncel Haberler

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