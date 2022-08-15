Haber : Kars haberi | Kars'ta mest eden dolunay manzarası - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kars haberi | Kars'ta mest eden dolunay manzarası

Kars gelişmesine göre Kars'ta mest eden dolunay manzarası Kars'ta akşam saatlerinde beliren dolunay eşsiz görüntüler ortaya çıkardı.

Kars'ta mest eden dolunay manzarası

KARS - Kars'ta akşam saatlerinde beliren dolunay eşsiz görüntüler ortaya çıkardı.

Kars merkez Boğazköy'de görüntülenen Dolunay, zaman zaman bulutların ardına gizlenirken, dolunayın bulutların arkasına gizlenme anı kameralara yansıdı.

Dolunay'ın bulutlarla birlikte şekilden şekile girmesi ise görenleri mest etti.

Kars'ta akşam saatlerinde başlayan ve gece bulutların arasına girerek kaybolan dolunay anbean kaydedildi.

İhlas Haber Ajansı / Işık Çapanoğlu - Güncel

Kars Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title