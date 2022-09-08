Kars haberi! Kars'ta gazetecilere yönelik dron eğitimi Güncel Haberler Kars haberi... Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) tarafından desteklenen ve Kars Kuzeydoğu Gazeteciler Cemiyeti'nce yürütülen dron eğitimi başladı. Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) tarafından desteklenen ve Kars Kuzeydoğu Gazeteciler Cemiyeti'nce yürütülen dron eğitimi başladı. "Kars Medyası İHA'larla Yükseliyor" sloganıyla SERKA eğitim salonunda düzenlenen eğitimlerin ilk gününde, gazeteciler "İHA tanıtımı", "havacılık kuralları ve hava aracı", "uçuş dinamiği" konularında bilgilendirildi. Teorik ve pratik şeklinde 4 gün sürecek eğitimler, Akdeniz Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisi Öğretim Görevlisi Ömer Aydoğan ve firma yetkilisi Yeşim Ersoy tarafından veriliyor. Kars Kuzeydoğu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yargıç Harmankaya, eğitimlerin kentteki gazetecilere önemli katkılar sunacağını aktardı. Güncel Kaynak: AA / Cüneyt Çelik İhlas Haber Ajansı Kars Güncel Haberler

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