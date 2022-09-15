Kars haberi... Kars'ta bozayının saldırdığı çoban ağır yaralandı Güncel Haberler Gelen Kars haberine göre Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bozayının saldırısına uğrayan çoban ağır yaralandı. Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bozayının saldırısına uğrayan çoban ağır yaralandı. Komdere bölgesinde hayvan otlatan Çetin Toptaş (25), ağaçların yanında bozayı ile karşılaştı. Ayının saldırmasıyla çenesinden, kollarından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Toptaş'ın bağırması üzerine çevrede hayvan otlatan çobanlar, köpekleriyle bölgeye geldi. Ayının kaçmasının ardından çobanlar, ağır yaralı Toptaş'ı Sarıkamış Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hastanedeki ilk müdahale sonrası Toptaş, Erzurum'a sevk edildi. Güncel Kaynak: AA / Hüseyin Demirci Kars Güncel Haberler

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