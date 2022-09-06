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KAĞIZMAN'DA 'DOLU' GÜNLÜK YAŞAMI OLUMSUZ ETKİLEDİ

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KARS'ın Kağızman ilçesinde etkili olan dolu ve sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, bazı iş yerleri ve tarım arazileri de zarar gördü.

KARS'ın Kağızman ilçesinde etkili olan dolu ve sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, bazı iş yerleri ve tarım arazileri de zarar gördü.

Kars'ın Kağızman ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak ve dolu günlük yaşamı olumsuz etkiledi. İlçede birçok yer beyaza bürünürken doluya yakalananlar saçak altları ve iş yerlerine sığındı. Vatandaşlar, doluya karşı araçlarını battaniye ve branda ile korumaya alırken, bazı iş yeri ve tarım arazileri de zarar gördü. İlçe merkezinde kafeterya işleten Çetin Oral, gökyüzünden kurşun gibi düşen ceviz büyüklüğündeki dolunun iş yerinin bahçe bölümünün üzerine süs için astığı renkli şemsiyeleri paramparça ettiğini, ceviz ağacındaki cevizleri düşürdüğünü belirterek, Uzun süredir böyle bir dolu görmemiştim. 5 dakika yağan dolu iş yerimin bahçesine ve meyve ağaçlarına büyük zarar verdi diye konuştu. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Hisarcık Kağızman Kars Güncel Haberler

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