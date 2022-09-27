Kars haberi: Ardahan'da meydana gelen deprem Kars'ta da hissedildi Güncel Haberler Kars gündem haberi | -Depremin hissedildiği Kars'ta panikle sokağa çıkan insanlar -Sallanan avizeler KARS - AFAD, saat 17.08'de merkez üssü Ardahan Göle ilçesi olan 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. -Depremin hissedildiği Kars'ta panikle sokağa çıkan insanlar -Sallanan avizeler KARS - AFAD, saat 17.08'de merkez üssü Ardahan Göle ilçesi olan 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem Kars'ta da hissedildi. Güncel Kaynak: AA / Cüneyt Çelik Ardahan Deprem AFAD Kars Güncel Haberler

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