Kars haberi: Ardahan'da meydana gelen deprem Kars'ta da hissedildi
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Kars gündem haberi | -Depremin hissedildiği Kars'ta panikle sokağa çıkan insanlar -Sallanan avizeler KARS - AFAD, saat 17.08'de merkez üssü Ardahan Göle ilçesi olan 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
-Depremin hissedildiği Kars'ta panikle sokağa çıkan insanlar
-Sallanan avizeler KARS - AFAD, saat 17.08'de merkez üssü Ardahan Göle ilçesi olan 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem Kars'ta da hissedildi.
Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel