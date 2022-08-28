Kars haberi | Yağışlarla bitki çeşitliliğinin artması tescilli Kars balının kalitesini artırdı

Zengin mera ve yaylalara sahip Kars'ta, bu yıl yağışlarla bitki çeşitliliğinin artması nedeniyle arıcılar yüksek rakımda kaliteli bal üretti.

İlkbaharda zengin floraya sahip yüksek kesimlerdeki yayla ve dağlara bırakılan kovanlarda üretilen organik çiçek balı, kent ekonomisine de katkı sağlıyor.

Meşakkatli bir uğraşın ardından elde edilen ve kendine özgü aromasıyla bilinen balın hasat edilmesi için arıcılar günler öncesinden hazırlıklarını yapıyor.

Yüzlerine taktıkları özel maskelerle kovanların arasına giren arıcılar, duman çıkaran körük yardımıyla kovanlardaki arıları uzaklaştırıp petekleri çıkarıyor.

1730 ton bal üretimi bekleniyor

Kışın ve ilkbaharda etkili olan yağışlarla doğanın bitkilerle çeşitlenmesi, tescilli Kars balının kalitesini de artırdı.

Kentte 700 arıcıya ait 65 bin kovanda bu sezon 1730 ton bal üretimi bekleniyor.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Doğu Anadolu Bölge Sorumlusu Adem Ertaş, AA muhabirine, 2022 yılının çiftçiler için bereketli geçtiğini söyledi.

Kars'taki zengin bitki örtüsünün coğrafi işaretli Kars balında önemli rol oynadığını ifade eden Ertaş, şöyle konuştu:

"Tarım ve hayvancılıkta son yıllarda en güzel dönemi geçirdik diyebiliriz. Türkiye'de coğrafi işaretli bal sayılıdır ve bunlardan bir tanesi de Kars balıdır. Kars balının florası zengin ve herhangi bir kimyasal gübre kullanılmamaktadır. Bizim bölge mera ve yaylalarıyla ün saldı. Bu flora zenginliği, hayvancılığa yansıdığı gibi arıcılığa da büyük katkı sunmaktadır."

"Açan çiçekler, balın kalitesini, aromasını artırdı"

Ertaş, yayla ve meralardaki arılıklarda bal hasadını tamamladıklarını belirterek, kentte kara kovan balı da ürettiklerini dile getirdi.

Kara kovan balında her şeyin doğal olduğunu aktaran Ertaş, "Herhangi bir çerçeve, mum kullanılmıyor. Arının kendi doğal örmesiyle yaptığı ve içine bal doldurduğu kovandır. Vatandaşlar Kars balını rahatlıkla tüketebilir, Kars balı Türkiye ortalamasına göre çok iyi durumda. Mayıs ve haziran aylarından gelen yağışlarla açan çiçekler balın kalitesini, aromasını artırdı." diye konuştu.

Arıcı Murat Suner de bu sezon kalitesi ve verimiyle iyi bal elde ettiklerini anlattı.

Önceki yıllarda kuraklık nedeniyle çok sıkıntı yaşadıklarını hatırlatan Suner, "Bu sene güzel yağış vardı ve her tarafta çiçek vardı. 300 kovanım var, kovan başı 10 kilogram organik bal aldık." dedi.