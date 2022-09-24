Kars haber: Türkiye'nin yöresel peynirleri Kars'taki festivalde tanıtıldı

Edinilen Kars haberine göre Kars'ta, Valilik, Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) ile Kars Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğinde düzenlenen "Peynir Festivali"nde yöresel peynirler tanıtıldı.

Kars'ta, Valilik, Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) ile Kars Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğinde düzenlenen "Peynir Festivali"nde yöresel peynirler tanıtıldı.

Yurdun çeşitli il ve yörelerinde üretilen peynirler, kent merkezindeki Kars Kalesi eteklerindeki Bedesten bölgesinde kurulan stantlarda vatandaşların beğenisine sunuldu.

Festivalde, yöresel peynirler bir araya getirilerek peynirlerin bilinirlik düzeyinin artırılması, marka oluşturulması ve pazarlanması amaçlanıyor.

"Peynirlerin kralı" olarak bilinen gravyer başta olmak üzere birçok çeşidin üretildiği Kars'taki festivalde, Bitlis, Van, Batman, Bingöl, Muş, Karaman, Hakkari ve Türkiye'nin farklı illerinden getirilen yaklaşık 50 peynir çeşidi tanıtıldı.

SERKA Genel Sekreteri Nurullah Karaca, AA muhabirine, Kars'ın peyniriyle markalaşmış bir şehir olduğunu ifade ederek, "Yaklaşık 30 peynirin üretildiği Kars'ta, bu alanda markalaşmayı daha ileri götürmek, uluslararası boyuta taşımak istiyoruz. 2019'da ilkini gerçekleştirdik, pandemi nedeniyle 2.'sini bu yıl yaptık. Amacımız geleneksel hale getirip ulusaldan uluslararası boyuta çıkartmak." diye konuştu.

Festivali büyüterek dünyada ses getirecek bir hale getirmeyi amaçladıklarını anlatan Karaca, "Burada 50 çeşit peyniri tanıtıyoruz, vatandaşların ilgisi oldukça iyi. Fesstivali turizm materyali olarak Kars'ın turizm değerleri arasına koymak istiyoruz." dedi.

Festival, konserle sona erdi.