Kars haber: Sarıkamış'ta yeni eğitim öğretim yılı başladı
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Kars haber: -Öğrencilerin aileriyle okula gelişi -Öğrencilerin kısa konuşmaları -İstiklal marşının okunması -Zil çalması-Öğrencilerin sınırlara girmesi Yeni eğtim-öğretim yılı başladı Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yeni eğtim-öğretim yılının başlamasıyla öğrenciler okullarına geldi.
-Öğrencilerin aileriyle okula gelişi
-Öğrencilerin kısa konuşmaları
-İstiklal marşının okunması
-Zil çalması-Öğrencilerin sınırlara girmesi Yeni eğtim-öğretim yılı başladı
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yeni eğtim-öğretim yılının başlamasıyla öğrenciler okullarına geldi.
Kaynak: AA / Hüseyin Demirci - Güncel