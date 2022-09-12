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Kars haber: Sarıkamış'ta yeni eğitim öğretim yılı başladı

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Kars haber: -Öğrencilerin aileriyle okula gelişi -Öğrencilerin kısa konuşmaları -İstiklal marşının okunması -Zil çalması-Öğrencilerin sınırlara girmesi Yeni eğtim-öğretim yılı başladı Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yeni eğtim-öğretim yılının başlamasıyla öğrenciler okullarına geldi.

-Öğrencilerin aileriyle okula gelişi

-Öğrencilerin kısa konuşmaları

-İstiklal marşının okunması

-Zil çalması-Öğrencilerin sınırlara girmesi Yeni eğtim-öğretim yılı başladı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yeni eğtim-öğretim yılının başlamasıyla öğrenciler okullarına geldi.

Kaynak: AA / Hüseyin Demirci - Güncel

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