Kars haber: Sarıkamış'ta yeni eğitim öğretim yılı başladı Güncel Haberler Kars haber: -Öğrencilerin aileriyle okula gelişi -Öğrencilerin kısa konuşmaları -İstiklal marşının okunması -Zil çalması-Öğrencilerin sınırlara girmesi Yeni eğtim-öğretim yılı başladı Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yeni eğtim-öğretim yılının başlamasıyla öğrenciler okullarına geldi. -Öğrencilerin aileriyle okula gelişi -Öğrencilerin kısa konuşmaları -İstiklal marşının okunması -Zil çalması-Öğrencilerin sınırlara girmesi Yeni eğtim-öğretim yılı başladı Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yeni eğtim-öğretim yılının başlamasıyla öğrenciler okullarına geldi. Güncel Kaynak: AA / Hüseyin Demirci Kars Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Kars haber: Sarıkamış'ta yeni eğitim öğretim yılı başladı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.