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Kars haber! Pençe-Kaplan bölgesinde aç ve susuz sincabı, korucular besledi

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Kars haber! Pençe-Kaplan bölgesinde aç ve susuz sincabı, korucular besledi

Kars gelişmesine göre IRAK'ın kuzeyinde, terör örgütü PKK'ya yönelik Pençe-Kaplan Operasyonu sürerken, aç ve susuz kaldığı gözlenen sincap, güvenlik korucularınca beslendi.

IRAK'ın kuzeyinde, terör örgütü PKK'ya yönelik Pençe-Kaplan Operasyonu sürerken, aç ve susuz kaldığı gözlenen sincap, güvenlik korucularınca beslendi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe-Kaplan Operasyonu devam ediyor. Bölgede nöbet tutan güvenlik korucuları, mevzilerine kadar gelen aç ve susuz sincabı fark etti. Sıcak havanın da etkisiyle bitkin olduğu gözlenen sincap, korucular tarafından beslenirken, su da verildi. Sincap, bir süre sonra bölgeden ayrılırken, bu anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sekvan Küden - Güncel

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