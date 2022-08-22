Kars haber... Kars'ta su tankerinin sürüye çarptığı kazada 3 kişi yaralandı, 17 büyükbaş hayvan telef oldu Güncel Haberler Kars haber: Kars'ın Selim ilçesinde su tankerinin sürüye çarptığı kazada biri çocuk 3 kişi yaralandı, 17 büyükbaş hayvan telef oldu. Kars'ın Selim ilçesinde su tankerinin sürüye çarptığı kazada biri çocuk 3 kişi yaralandı, 17 büyükbaş hayvan telef oldu. İlhan Y. idaresindeki su tankeri, Selim- Kağızman kara yolunda ilçeye bağlı Cavlak köyü yakınlarında büyükbaş hayvan sürüsüne çarptı. Kazada, sürücü ile yanındaki İsmail H. ve büyükbaş hayvanın altında kalan 8 yaşındaki Ayaz E. yaralandı. Su tankerinin çarptığı 17 büyükbaş hayvan ise telef oldu. Olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi, yol bir süre ulaşıma kapandı. Yaralılar sağlık ekiplerince Selim Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayvanların kaldırılmasıyla yol yeniden ulaşıma açıldı. Güncel Kaynak: AA / Cüneyt Çelik Kağızman Selim Kars su Güncel Haberler

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