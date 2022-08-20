Kars haber! Kars'ta çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı Güncel Haberler Edinilen Kars gelişmesine göre Kars'ta alacak-verecek meselesinden çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Kars'ta alacak-verecek meselesinden çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Merkez Mahallesi Kasaplar Hali'nde iş yeri bulunan B.Ş. ile kente İzmir'den gelen ve husumetlisi olan iki kişi arasında tartışma çıktı. Büyüyen olay sırasında H.C, B.Ş'nin iş yerine pompalı tüfekle ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği B.Ş. ağır yaralandı. Olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis sokağı trafiğe kapatırken, sağlık ekipleri de yaralıyı Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesine kaldırdı. Olayın ardından kaçan H.C. ile kimliği belirlenemeyen diğer kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Polis, H.C'yi olayda kullandığı silahla yakaladı. Diğer şüphelinin yakalanmasına çalışılıyor. Güncel Kaynak: AA / Cüneyt Çelik İzmir Kars Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Kars haber! Kars'ta çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.