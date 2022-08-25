Kars gündem haberleri: Nesli tükenme tehlikesi altındaki toy kuşları Kars'ta görüntülendi Güncel Haberler Kars gündem haberi: Kars'ın Sarıkamış ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altındaki bir çift toy kuşu görüntülendi. Kars'ın Sarıkamış ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altındaki bir çift toy kuşu görüntülendi. Doğa ve Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, "Toy Kuşu Eylem Planı" kapsamında yaptıkları envanter çalışmalarında, bir çift toy kuşunun beslendiğini fark etti. Ekipler, rastladıkları toy kuşlarını görüntüleyerek kayıt altına aldı. Güncel Kaynak: AA / Cüneyt Çelik Kars Güncel Haberler

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