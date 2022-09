Kars gündem haberleri | Kars Baraj Gölü'nde pelikan ailesi görüntülendi

Kars Baraj Gölü'nde pelikan ailesi görüntülendi

KARS - Kars'ta baraj gölünü mesken tutan pelikan ailesi kameralara yansıdı.

Kuyucuk Gölü'nü kuraklıktan dolayı tek eden kuşlar, Kars Barajı'nı mesken tuttu. Baraj gölüne gelen onlarca pelikan an be an kaydedildi. Vatandaşlar tarafından kaydedilen görüntülerde onlarca pelikan, bir anda havalanarak bulutların arasında adeta şov yaptı. Dakikalarca havada kalan pelikanlar vatandaşlardan uzak bölgelere iniş yaparak, karınlarını doyurdu.